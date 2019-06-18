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Valilik uyardı

YOZGAT Valiliği, sağanak yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

Valilik uyardı

YOZGAT Valiliği, sağanak yağışların devam edeceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

18 Haziran 2019 Salı 00:00
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Valilik uyardı

Yazılı açıklamada, ‘Yozgat Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; ilimiz ve çevresinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 19 Haziran tarihine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir’ denildi.

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