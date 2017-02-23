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Valilik noktayı koydu!

23 Şubat 2017 Perşembe 06:00
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Geçtiğimiz Pazar günü Yozgatspor 1959 FK-Yeni Altındağ Belediyespor maçında çıkan olaylarla ilgili Yozgat Valiliği imzasıyla yazılı bir açıklama yapıldı. Yozgat Valiliği maç sonrasında da gündemi meşgul eden konuya yaptığı açıklamayla son noktayı koydu.

Valilik noktayı koydu!
Valilik, maçta çıkan olaylarla ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyada yer alan haberlere istinaden basın açıklaması yapıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada maç öncesi İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından saha içi ve dışında herhangi bir olaya mahal verilmemesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması yönünde asayiş toplantısında gerekli talimatlar verildiği kaydedildi.

Maçın berabere bitmesi neticesinde sahaya inen bir kısım taraftar grubunun misafir takım oyuncularının üzerine gitmesi sonucu, rakip takımın korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alındığı belirtilen açıklamada, “Ancak bu esnada istenmeyen üzücü olaylar yaşanmıştır. Olayların değerlendirilmesi amacıyla valilikçe bir inceleme başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Güvenlik kuvvetleri devletimizin görevlileridir. Tüm milletimizin can ve mal güvenliğini koruyan kuvvetlerdir. Kurumlarımızın hizmet üretebilmesi için halkımızın görevlilere destek olması, görevlilerinde zor kullanması durumunda orantılı davranması esastır. 
Yaşanan olayların bir daha tekrar etmemesi açısından gerek taraftar grubunun gerekse görevlilerin bu şehirde birlikte yaşayan kişiler olarak karşılıklı iyi niyet ve kurallar çerçevesinde davranılması gereklidir” uyarısı yapıldı.

Sporun şehrimizin tanıtımı ve geleceği için bir fırsat olduğunun altı çizilirken, bu fırsatı şehrin yararına kullanmak gerektiği de yapılan açıklamada vurgulandı.

Yozgat Valiliği’nin yaptığı yazılı açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Bir daha bu tür olaylara sebebiyet verilmemesi için gerekli tembihat yapılmış olup, aynı zamanda şehrin güvenliğini sağlayan gerek emniyet ve gerekse jandarma görevlilerine halkımız ve taraftar gurupları tarafından gerekli desteğin ve anlayışın gösterileceğine inancımız tamdır. 
Bilindiği üzere karşılaşma 1-1 berabere bitmiş, maç sonunda saha içerisine giren bazı taraftarlar rakip takım futbolcuları ve rakip takım seyircilerinin bulunduğu tribüne doğru koşmaya başlamış ve karşılıklı olarak birbirlerine kartopu atmışlardır. Bu esnada bazı taraftarlar ise halen saha içerisinde bulunan maçın hakemlerinin üzerine yürümüş, güvenlik güçlerimiz olayların büyümesini önlemek adına duruma kademeli olarak müdahalede bulunmuştur. 

Söz konusu müsabakada İl Emniyet Müdürlüğü personelimiz alınması gereken tüm tedbirleri almış, gerek saha içi gerek saha dışında seyircilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda müsabakayı seyretmeleri için gereken tüm çabayı sarf etmiştir. Maç sonunda her iki takımın oyuncu ve taraftarları güvenli bir şekilde saha dışına çıkarılmış, misafir takım futbolcuları ve seyircileri ile hakem ve gözlemciler ise güvenli bir şekilde ilimizden ayrılmaları sağlanmıştır. 
Öte yandan, hem Yozgatspor hem de Altındağ Belediyespor kulübü taraftarları hakkında 6222 sayılı sporda şiddeti önleme kanunu çerçevesinde idari ve adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”. 

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