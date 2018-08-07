VALiLiK KAPILARINI AÇTI

Vali Yurtnaç, “Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak talepler iletilebilir. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile başvuru sahibine en kısa süre içerisinde bildiriliyor” dedi.

Vali Yurtnaç, valilik B giriş kapısında hizmet vermeye başlayan Açık Kapı Biriminin hayırlı olması temennisinde bulundu.