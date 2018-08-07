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VALiLiK KAPILARINI AÇTI

YOZGAT Valiliği, hükümetin 180 günlük eylem planı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğinde kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla ‘Açık Kapı Projesini’ hayata geçirdi. Açık Kapı birimini ziyaret eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, birim çalışanları ile birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.

VALiLiK KAPILARINI AÇTI

YOZGAT Valiliği, hükümetin 180 günlük eylem planı doğrultusunda, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğinde kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla ‘Açık Kapı Projesini’ hayata geçirdi. Açık Kapı birimini ziyaret eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, birim çalışanları ile birlikte vatandaşların sorunlarını dinledi.

07 Ağustos 2018 Salı 07:00
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VALiLiK KAPILARINI AÇTI

Vali Yurtnaç, “Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur. Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak talepler iletilebilir. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile başvuru sahibine en kısa süre içerisinde bildiriliyor” dedi.
Vali Yurtnaç, valilik B giriş kapısında hizmet vermeye başlayan Açık Kapı Biriminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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