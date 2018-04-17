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Valilik gün sayıyor

YOZGAT Valiliği yeni binasına taşınmak için gün sayarken yeni binada hizmet verecek kurumlar da taşınma işlemini hızlandırdı.

Valilik gün sayıyor

YOZGAT Valiliği yeni binasına taşınmak için gün sayarken yeni binada hizmet verecek kurumlar da taşınma işlemini hızlandırdı.

17 Nisan 2018 Salı 07:05
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Valilik gün sayıyor

Bu kapsamda yeni bina içerisinde hizmet verecek olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün de bugünden itibaren yeni binada hizmet vermeye başlayacağı bildirildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli,  il müdürlüğünün yan sıra Sosyal Hizmet Merkezi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü’nün bugün itibariyle yeni Valilik binasında hizmet vermeye başladığını duyurdu.
Yozgat Valiliği ile diğer kurumların da ay sonuna kadar yeni binaya taşınma işlemini tamamlayacağı belirtildi. Yeni Valilik binasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, İl Dernekler Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü taşınma işlemini gerçekleştirerek hizmet vermeye başlamıştı. Öte yandan Yozgat Valiliği’nin yeni binaya taşınmasıyla birlikte, Yozgat Belediyesi’nin de eski Valilik binasına taşınacağı ifade edildi. Yozgat Belediyesi’nin yaptığı planlamaya göre, belediyenin eski Valilik binasına taşınmasının ardından, mevcut belediye binasının yıkılacağı belirtildi. Bu kapsamda Belediye Başkanlığı tarafından belediye altında bulunan esnaflara tebligat gönderilerek yaklaşık 2 ay içerisinde dükkanları boşaltmaları tebliğ edildi. Belediye binasının yıkılmasıyla bu alanda yapımı planlanan yeni meydan projesine start verileceği belirtildi.

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