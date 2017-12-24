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Valilik açıklık getirdi

BOZOK Üniversitesi ve ilimizle alakalı sosyal medya üzerinde yer alan bir takım gerçek dışı iddialara Yozgat Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla açıklık getirdi.

Valilik açıklık getirdi

BOZOK Üniversitesi ve ilimizle alakalı sosyal medya üzerinde yer alan bir takım gerçek dışı iddialara Yozgat Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla açıklık getirdi.

24 Aralık 2017 Pazar 17:12
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Valilik açıklık getirdi

Yozgat Valiliği yaptığı açıklamayla sosyal medya üzerinde yer alan iddiaları yalanlarken, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı da söz konusu iddialar ve iddiaları  sosyal medyaya taşıyanlar hakkında tahkikat başlattığını duyurdu.
Yozgat Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"22 Aralık 2017 tarihinde ilimizde bir üniversite öğrencisinin 5 kişi tarafından saldırıya uğradığı, daha sonra bıçaklanarak hastane önüne bırakılıp kaçıldığı yönünde gerek sosyal medyada gerekse bazı sitelerinde çıkan haber ve söylentiler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla valiliğimiz tarafından açıklama yapılması hasıl olmuştur.
 Bahsi geçen konu hakkında valiliğimiz tarafından gerekli araştırma ve inceleme yaptırılmıştır. Ne emniyet müdürlüğüne bu tür bir konu ile alakalı şikayet gelmiştir nede ilimizde bulunan hastanelere böyle bir vaka sonucu hasta veya yaralı girişi olmamıştır.
İlimizde ne geçmişte nede belirtilen tarihte bu ve buna benzer hiçbir olay yaşanmamıştır. Ortaya atılan bu asılsız iddia ile gerek Yozgat halkı, gerek üniversitemiz gerekse üniversite öğrencilerimizin barındığı yurtlarımız zan altında bırakılmaya çalışılarak algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır.
İlimizde üniversite eğitimini tamamlamak üzere geçici olarak bulunan öğrenciler bizim misafirimiz olarak ev sahipliğimizde güvenli, temiz ve nezih ortamlarda eğitimini almaktadırlar. Süreç, gerek üniversite ve gerekse güvenlik birimlerimizce kontrol altında sürdürülmektedir.
Sosyal medyada bu ve benzeri algı oluşturma çabasına karşı tüm halkımız daha duyarlı olmalı ve bu tür paylaşımların doğruluğu tespit edildikten sonra paylaşımda bulunmaları daha doğru bir davranış olacaktır.
Bu ve benzeri fiillerin oluşmaması için gerekli tedbirler alınmakta olup, vukuunda ise hukuk devleti sınırları içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Son Güncelleme: 24.12.2017 17:35
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