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Validen ziyaret

Yozgat Valisi Ziya Polat, Cumhuriyet Alanı’nda yardım amaçlı kurulan kermesi ziyaret etti.

03 Aralık 2021 Cuma 00:48
Validen ziyaret

Vali Ziya Polat, SMA hastası Eslem Fatma'nın tedavisine destek olmak amacıyla Cumhuriyet Alanı’nda kurulan kermes çadırını ziyaret etti. Aileye destek olan Vali Polat, Eslem Fatma'ya Allah'tan acil şifalar diledi.

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