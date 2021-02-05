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VALiDEN ZiYARET

YOZGAT Valisi Ziya Polat, istediği ilacı yazmadığı gerekçesiyle hastası tarafından darp edilen Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ü hastanede ziyaret etti.

05 Şubat 2021 Cuma 00:51
VALiDEN ZiYARET

Vali Polat, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde uğradığı saldırı sonucu ayağında kırıklar oluşan ve ameliyat edilen Dr. Öztürk'ü ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Saldırıyı kınayan Polat, "Hayatları pahasına vatandaşlarımızın sağlığı için büyük bir mücadele veren sağlık çalışanımıza yönelik gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, doktorumuza ve tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.  Öte yandan, E.Ş. (26) isimli şahıs, psikiyatri polikliniğinde görevli Uzman Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'ten istediği ilacı yazmasını istediği, yazmayınca da darp ettiği ileri sürüldü. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

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Validen Ziyaret
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