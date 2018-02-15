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Validen 'şahinci' talimatı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, il merkezinde ‘şahinci’ diye tabir edilen modifiye ve abart egzozlu araç sürücülerine karşı emniyet ve jandarmaya denetleme talimatı verdi.

Validen 'şahinci' talimatı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, il merkezinde ‘şahinci’ diye tabir edilen modifiye ve abart egzozlu araç sürücülerine karşı emniyet ve jandarmaya denetleme talimatı verdi.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Validen 'şahinci' talimatı

Vali Yurtnaç, verdiği talimatta vatandaşların şikayetleri ve meydana gelen olaylar sonucu, trafik kurallarına aykırı olarak egzoz, far ve ışıklandırma taşıyan araçların denetlenmesi gerektiğini söyledi. Vali Yurtnaç’ın talimatı üzerine Yozgat Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri abartı egzoz ve sis farı kullanan araçlara yönelik 6 ekiple 2 saatlik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada yüksek ses çıkaran egzoz ve aykırı far donanımı kullanarak trafiğe tehlikeye düşüren otomobil sürücülerine cezai işlem uygulandı. Uygulamada ayrıca alkol kontrolü de gerçekleşirken, bu tarz denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi. Söz konusu sorun ve sıkıntıyla ilgili önceki gün İleri Gazetesi köşe yazarlarından Yasin Nazım Kayhan’da bir yazı kaleme almıştı.

Son Güncelleme: 14.02.2018 17:17
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