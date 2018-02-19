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Validen ‘sağduyu’ çağrısı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, devletimizin ve ülkemizin bekası amacıyla Suriye’deki terör odaklarına yönelik yürütülen sınır ötesi harekatın devam ettiğini, milletimizin de maddi-manevi olarak kahraman ordumuzun yanında yer aldığını hatırlattı.

Validen ‘sağduyu’ çağrısı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, devletimizin ve ülkemizin bekası amacıyla Suriye’deki terör odaklarına yönelik yürütülen sınır ötesi harekatın devam ettiğini, milletimizin de maddi-manevi olarak kahraman ordumuzun yanında yer aldığını hatırlattı.

19 Şubat 2018 Pazartesi 07:00
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Validen ‘sağduyu’ çağrısı

Vali Yurtnaç, bu bağlamda Yozgat’ta da cadde ve sokakların şanlı bayrağımızla donatıldığına dikkat çekerek, halkımız, Şehit ailelerimizi ve Gazilerimizi bağrına basarak, kardeşlik bilinciyle ortak acıları paylaşmakta olduğunu vurguladı. Vali Yurtnaç, ‘Duyarlılığın üst düzeyde olduğu böyle bir dönemde huzur ve güven şehri olarak anılan Yozgat’ta meydana gelen ufak çaptaki bazı hadiselerin sosyal medya üzerinden yürütülen kara propagandaya alet edilerek, ortamın gerilmeye çalışıldığı görülmektedir. Nitekim geçtiğimiz gün Yozgat il merkezinde Türk Bayrağı dağıtan gençlerimizi bayrağı almayarak geri çevirdiği iddia edilen kişinin de Yozgat’ta esnaflık yapan biri olmadığı, işyerinde personel olarak çalıştığı, iş yeri sahibinin olaydan haberdar olur olmaz bu kişinin iş akdini fesih ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca işletme sahiplerinden birisinin kuzeni, üç gün evvel Afrin’de şehit olmuştur. Çalışan bir personelin yanlış tutumundan işletme sorumlu tutulmamalıdır. Zaten çalışan işçi, işletme sahibi tarafından işten çıkartılmıştır’ dedi.
Vali Yurtnaç, yazılı açıklamasında, ‘Milletçe bir ve beraber olmamız gereken bu günlerde, huzur ve güven kenti olan Yozgat’ta sosyal medya üzerinden doğru olmayan duyumlarla oluşturulmaya çalışılan, ilimizde yaşayanları zora sokabilecek bu ortamın ortadan kaldırılması için tüm hemşerilerimizin akl-ı selimle davranacaklarından şüphemiz yoktur. Kargaşa ve kaos ortamı oluşturmak isteyen bazı kötü maksatlı kişilerin veya olayın detayına vakıf olmadan milli duygularla paylaşım yapanların yazdıklarına itibar etmeyelim. Bu şehirde herkes huzur ve güven içinde yaşamalıdır. Kanun dışına çıkanlarında cezalarının kişiler ve topluluklarca değil, bağımsız mahkemelerce verilmesi gerektiği bilinciyle hareket edilmesi, demokratik hukuk devletinin en önemli işlevi ve görevi olduğunu da unutmamak gerekmektedir’ çağrısında bulundu.
 

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