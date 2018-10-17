Validen piyasa genelgesi

Yozgat Valisi Yurtnaç, yayınladığı genelgede bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilerek, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uygulanamayacağının altını çizdi. Yozgat’ta bu tarz bir yaklaşım sergileyen stokçulara karşı, devlet olarak tedbir alacaklarını bildiren Vali Yurtnaç, anayasanın verdiği yetkiler doğrultusunda gerekli adımların atılacağını vurguladı. Vali Yurtnaç, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla haklı bir neden olmadan fiyatların yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmeden ve stokçuluk yapılmadan sunulması gerektiğini de ifade etti. Vali Yurtnaç durum tespiti ve aksi davranış için zabıta birimleri ve diğer kolluk kuvvetlerinin denetimlerini de artıracağını açıkladı.