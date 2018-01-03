Validen Müsiad’a ziyaret

Vali Yurtnaç, yardımcıları Şükrü Çakır, Adem Yılmaz ve Salih Altun ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Ferudun Daştan’dan Yozgat’taki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daştan, Nisan ayında bir açılış programı gerçekleştireceklerini söyledi. MÜSİAD’ın Yozgat’ta şuan yeterli üye sayısına ulaştığını kaydeden Daştan, “MÜSİAD, Türkiye’nin ve dünyanın en büyük işadamları teşkilatlarından bir tanesi. MÜSİAD’ın imkanlarından Yozgatlı işadamlarını da faydalandırmak, Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın yurt dışı seyahatlerinde Yozgatlı işadamlarının da yer almasını sağlamak en büyük istediğimiz. Şuana kadar büyük mesafe kat ettik, üye çalışmalarımızı önemli ölçüde gerçekleştirdik” dedi.

Vali Kemal Yurtnaç ise MÜSİAD’a yakışır bir başkanlık binası oluşturduğu için Daştan’ı tebrik etti. MÜSİAD’ın büyüyen ve gelişen bir Yozgat için önemli bir kazanım olduğunu belirten Vali Yurtnaç, faaliyetlerini ve teşkilatlanma çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirterek, başarı temennisinde bulundu. Vali Yurtnaç, ziyaret sonunda günün anısına Daştan’a Aydıncık ilçemizde yapılan 15 Temmuz Anıtı’nın minyatürünü ve Necip Fazıl Sempozyumu bildiri kitabı hediye etti.

