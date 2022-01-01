Validen mesaj

Polat mesajında, 2021 yılını geride bırakıp, yeni umut ve heyecanlarla yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yeni yılın evvelkilerden çok daha bereketli ve huzurlu, sağlık ve afiyet içinde geçmesi, güzellikleriyle unutulmayacak bir yıl olmasını temenni eden Polat, şunları kaydetti: "2022 yılının ülkemiz, milletimiz, ilimiz ve tüm insanlık için hayırlı ve sağlıklı bir yıl olmasını; ülkemizde ve yeryüzünde, huzura, dostluğa, dayanışmaya vesile teşkil etmesini diliyorum. Yeni bir yıl bizlere geçmişin muhasebesini yaparak, elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyle ülkemizin kalkınması ve gelişmesi, halkımızın birliği, beraberliği ve huzuru için yapılacak çalışmaları yeniden gözden geçirerek, geleceğe ilişkin yeni planlar yapma konusunda fırsat veriyor. 2022 yılının bir kez daha hayırlara vesile olmasını, 2021'den çok daha huzurlu, bereketli, sağlıklı ve umut dolu bir yıl olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."