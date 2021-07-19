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Vali’den film seti ziyareti

Yozgat Valisi Ziya Polat, İnceçayır köyünde çekimleri devam eden filmin setini ziyaret etti.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:17
Vali’den film seti ziyareti

 Yönetmenliğini Payidar Zaraman’ın yaptığı, çekimleri Yozgat Merkez İnceçayır Köyü’nde devam eden ‘Ütopya Yozgat’ film setini ziyaret eden Vali Polat, çekimler hakkında bilgi alıp, filmde rol alan isimlerle sohbet etti. Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo-Televizyon-Sinema bölümü öğrencileri tarafından çekimleri yapılan filmde köylüler rol alıyor. Yönetmen Zaraman ve oyuncu kadrosu ile kısa süre sohbet eden Vali Polat, filmin Yozgat’ın tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyledi. 

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