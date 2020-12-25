Validen Covit-19 uyarısı

Yenifakılı Kaymakamlığı ve Yenifakılı Belediyesini ziyaret eden Vali Ziya Polat, Kaymakam Halil Yazıcı ve Belediye Başkanı Soner Yalçın'dan ilçede yapılan faaliyetler hakkında bilgi alıp çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Polat, Yenifakılı İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü de ziyaret etti, görevlerinde başarılar diledi, Pandemi sürecinde gösterdikleri çalışma ve fedakarlıktan dolayı güvenlik güçlerine teşekkür etti. Yenifakılı Devlet Hastanesini ziyaret eden Polat, pandemi sürecinde gece gündüz demeden, mesai mefhumu göstermeksizin vatandaşlara sağlığı için çaba gösteren sağlık çalışanlarını kutladı. Polat, Yenifakılı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.