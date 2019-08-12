Validen bayram ziyaretleri

Polis Ve Askerlerin Bayramı Kutlandı

Hastane ziyaretinin ardından önce Polis Evinde polislerin bayramı kutlandı. Burada polislerle bir süre sohbet eden heyet daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek burada görev yapan askeri personel ve vatani görevini yapan erlerin Kurban Bayramını tebrik ettiler.

Daha sonra Vali Kadir Çakır, eşi Nalan Çakır ve beraberindeki heyet, Hakkari ili Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerimizle PKK terör örgütü mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada gazi olan Mahmut Demir’in ve İstanbul TEM Şubede görevli iken DHKP-C terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Tevfik Fikret Erciyas’ın anne ve babasını ziyaret ederek aileleri ile bayramlaştı

