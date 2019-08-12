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Validen bayram ziyaretleri

YOZGAT Valisi Kadir Çakır Kurban bayramında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Validen bayram ziyaretleri

YOZGAT Valisi Kadir Çakır Kurban bayramında çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 23:29
Validen bayram ziyaretleri

Kurban Bayramı dolayısı ile ilimizdeki çeşitli kurumlar, şehit ve gazi aileleri ziyaret edilerek bayram kutlaması yapıldı.
Çapanoğlu Büyük Camide halkla gerçekleştirilen bayramlaşmanın ardından Vali Kadir Çakır, eşi Nalan Çakır , Milletvekilli Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolü, Alparslan Türkeş Huzurevine geçerek yaşlıların elini öpüp bayramlarını tebrik etti.
Bayramlaşma programı kapsamında Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret eden Vali Çakır ve beraberindekiler, hastaları ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

        Polis Ve Askerlerin Bayramı Kutlandı

        Hastane ziyaretinin ardından önce Polis Evinde polislerin bayramı kutlandı. Burada polislerle bir süre sohbet eden heyet daha sonra İl Jandarma Komutanlığına geçerek burada görev yapan askeri personel ve vatani görevini yapan erlerin Kurban Bayramını tebrik ettiler.

        Daha sonra Vali Kadir Çakır, eşi Nalan Çakır  ve beraberindeki heyet, Hakkari ili Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerimizle PKK terör örgütü mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada gazi olan Mahmut Demir’in ve İstanbul TEM Şubede görevli iken DHKP-C terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Tevfik Fikret Erciyas’ın anne ve babasını ziyaret ederek aileleri ile bayramlaştı

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