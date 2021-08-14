Validen anlamlı ziyaret

Vali Polat’a ziyarette Kaymakam İrem Baha Yağan eşlik etti. Vali Polat, 2020 yılında İdlib’te şehit olan P. Uzm. Çvş. Hasan Hüseyin Özdemir’in ailesini ziyaret ederek, devletin ve milletin her daim şehit ailelerinin emrinde olduğunu belirtti. Suriye'nin İdlib kentinde hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir (24) Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde toprağa verildi. Vali Polat, şehidin babası İbrahim Özdemir ve annesi Emine Özdemir ile sohbet etti.