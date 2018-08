Validen anlamlı etkinlik

Her fırsatta halkla iç içe olmaya gayret gösteren Vali Yurtnaç, huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ederek gönüllerini aldı. Yaşlı insanlara her zaman hürmet gösterilmesi gerektiğini belirten Vali Yurtnaç, “Her insan ömrü varsa eğer mutlaka bir gün yaşlanacak. Yaşlı insanlarımıza her zaman iyi davranmamız lazım. Onlara hürmet gösterip ihtiyaçlarını karşılamak bizim borcumuz. Bizde bu gün huzurevi sakinlerimizi ziyaret edip gönüllerini almak, varsa ihtiyaçlarını gidermek istedik. Benim tüm vatandaşlarımızdan ricam, buraya gelsinler, bu insanlarla sohbet edip yalnızlıklarını gidersinler” dedi.

Vali Yurtnaç, huzurevi sakinlerinin rahat bir ortamda hayatlarını devam ettirmeleri için devletin tüm imkanlarını kullandıklarını kaydetti.