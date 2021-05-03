Validen 1 Mayıs kutlaması

Vali Polat, iş ve emeğin işçilerin zor şartlar altında verdiği haklı mücadelelerin ve elde ettikleri kazanımların önemli bir ürünü olduğunu bildirdi. Vali Polat, dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kalkınmada, gelişmede temel bir rol oynayan emekçilerin, medeniyet yolunda ve mücadelesinde Türkiye için önemli katkılarının olduğuna dikkat çekti. Polat, ‘’Emek ve sermayenin; insanların mutluluk, huzur ve barışına katkı sağlamadaki bu mücadelesi tüm dünyada emek ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır. Bu günün toplumumuzdaki çatışmaların önlendiği, ayrıcalıkların ortadan kalktığı, bir arada barış içinde yaşama arzusunun perçinlendiği bir gün olarak bayram havası içerisinde kutlanması en büyük temennimizdir. Bu düşüncelerle 1 Mayıs’ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün Milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.