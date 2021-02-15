Vali Ziyaretlerini sürdürüyor

Yozgat Valisi Polat, vatandaşların gönüllerini almak, devletin şefkatli yüzünü yansıtıp, sıcak elini hissettirmek amacıyla, eşi Dr. Pınar Filiz Polat ile birlikte aileleri çat kapı ziyaret ederek, sorunlarını dinliyor, taleplerini alıyor. Vali Ziya Polat, 15 Temmuz 2016'da Jandarma Genel Komutanlığı önünde darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu gazi olan Özel Harekat Polisi Hulusi Şahin'in Yerköy ilçesinin İğdecik Köyünde oturan ailesini ziyaret ederek, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını söyledi. Vali Polat, İğdecik köyünde, köy halkı ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti, sorunlarını dinledi, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.