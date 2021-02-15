Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1538
ALTIN
411.879
DOLAR
7.0235
STERLİN
9.7581
EURO
8.4942

Vali Ziyaretlerini sürdürüyor

YOZGAT Valisi Ziya Polat, köy ziyaretleri kapsamında şehit yakınları ile gazileri de ziyaret edip, taleplerini almaya devam ediyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:17
Vali Ziyaretlerini sürdürüyor

Yozgat Valisi Polat, vatandaşların gönüllerini almak, devletin şefkatli yüzünü yansıtıp, sıcak elini hissettirmek amacıyla, eşi Dr. Pınar Filiz Polat ile birlikte aileleri çat kapı ziyaret ederek, sorunlarını dinliyor, taleplerini alıyor. Vali Ziya Polat, 15 Temmuz 2016'da Jandarma Genel Komutanlığı önünde darbeci hainler tarafından açılan ateş sonucu gazi olan Özel Harekat Polisi Hulusi Şahin'in Yerköy ilçesinin İğdecik Köyünde oturan ailesini ziyaret ederek, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını söyledi. Vali Polat, İğdecik köyünde, köy halkı ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti, sorunlarını dinledi, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi. 

Anahtar Kelimeler:
Vali Ziyaretlerini Sürdürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BARAJ HAYAT VERECEK
BARAJ HAYAT VERECEK
İşletme Cetveli uyarısı
İşletme Cetveli uyarısı
KAMPANYAYA DESTEK
KAMPANYAYA DESTEK
Şehit yakınları unutulmadı
Şehit yakınları unutulmadı
Sevgililer Günü sürprizi
Sevgililer Günü sürprizi
Millet Bahçesi’nde inceleme
Millet Bahçesi’nde inceleme
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim