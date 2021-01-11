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Vali ziyaretlerini sürdürdü

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Musabeyli köyünde incelemelerde bulunup, köylülerle bir araya geldi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 00:51
Vali ziyaretlerini sürdürdü

Musabeyli Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Vali Ziya Polat, pandemi sürecinde gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için çaba gösteren sağlık çalışanlarına teşekkür etti, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Vali Polat, Musabeyli Jandarma Karakol Komutanlığını da ziyaret etti. Görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelen Vali Polat, halkımızın huzuru ve güvenliği için fedakârca çalışan güvenlik güçleri personeline teşekkür etti. Musabeyli Köyünü ziyaretinde köy halkı ile bir araya gelen Vali Polat, köylülerin sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Polat, Maske mesafe temizlik kurallarına riayet edilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. 

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Vali Ziyaretlerini Sürdürdü
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