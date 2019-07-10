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Vali ziyaretlerde bulundu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, parkta vatandaşlarla sohbet etti, Yozgat Ticaret Borsası’nı ziyaret edip, çalışmalar hakkında Borsa Başkanı Mehmet Erkekli’den bilgi aldı.

Vali ziyaretlerde bulundu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, parkta vatandaşlarla sohbet etti, Yozgat Ticaret Borsası’nı ziyaret edip, çalışmalar hakkında Borsa Başkanı Mehmet Erkekli’den bilgi aldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 00:00
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Vali ziyaretlerde bulundu

Vali Çakır, eski un pazarında bulunan esnafı ziyaret edip, parkta oturan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Çakır, yüz yüze iletişimin önemli olduğunu söyledi. Vali ile vatandaş arasında ayrıcalığın olmadığını ifade eden Çakır, "Sizler varsanız bizler de varız. Siz olmasaydınız devletimiz bizi buraya vali olarak göndermezdi" dedi. Vatandaşları makamına davet eden Çakır, "Bir sorun varsa o sorunun çözümlenmesi için elimizden geleni yaparız. Biz her zaman vatandaşımızın sorunlarını en kısa yoldan ilgili kuruma iletmesini ve çözmesini istiyoruz. Vatandaşın sorunlarının çözümü için Valiliğimizde 'Açık Kapı' birimimiz var" diye konuştu.Vatandaşlara çay ısmarlayan Çakır, kendisine iletilen sorunları da not aldı. Bazı vatandaşlar da Vali Çakır'ı köylerine davet etti. Yozgat Valisi Çakır daha sonra Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, Meclis Başkanı Medeni Akyol, Meclis Üyeleri ile bir araya gelen Vali Çakır, Borsa hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 
 

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