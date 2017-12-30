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Vali Yurtnaç’dan, ‘birlik’ mesajı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, yayınladığı mesajında 2018 yılı ile ilgili güzel temennilerde bulundu. Takvimlerin zamanın akışını tasnif etme çabamızın bir ürünü olduğuna dikkat çeken Vali Yurtnaç, ‘Ama hayat tasnif edilemez. Çünkü kadim geleneğimizin zaman şuuruna göre hayat kesintisiz akmaya devam eder. Takvimlerin tasnifine göre bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yılın heyecanını birlikte yaşıyoruz. Mevla’dan bereketli, afiyet ve selamet içinde bir yıl geçirmemizi gönülden temenni ediyorum’ dedi.

Vali Yurtnaç’dan, ‘birlik’ mesajı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, yayınladığı mesajında 2018 yılı ile ilgili güzel temennilerde bulundu. Takvimlerin zamanın akışını tasnif etme çabamızın bir ürünü olduğuna dikkat çeken Vali Yurtnaç, ‘Ama hayat tasnif edilemez. Çünkü kadim geleneğimizin zaman şuuruna göre hayat kesintisiz akmaya devam eder. Takvimlerin tasnifine göre bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yılın heyecanını birlikte yaşıyoruz. Mevla’dan bereketli, afiyet ve selamet içinde bir yıl geçirmemizi gönülden temenni ediyorum’ dedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Vali Yurtnaç’dan, ‘birlik’ mesajı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, yayınladığı mesajında 2018 yılı ile ilgili güzel temennilerde bulundu. Takvimlerin zamanın akışını tasnif etme çabamızın bir ürünü olduğuna dikkat çeken Vali Yurtnaç, ‘Ama hayat tasnif edilemez. Çünkü kadim geleneğimizin zaman şuuruna göre hayat kesintisiz akmaya devam eder. Takvimlerin tasnifine göre bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yılın heyecanını birlikte yaşıyoruz. Mevla’dan bereketli, afiyet ve selamet içinde bir yıl geçirmemizi gönülden temenni ediyorum’ dedi. 
Vali Yurtnaç, tarihe sayısız ibret levhası bırakan bir coğrafyada yaşadığımıza vurgu yaparak, bölgemiz ile birlikte tüm dünyada insanlığın, özellikle İslam dünyasında yaşanan sıkıntıların, son günlerde Kudüs üzerindeki oyunların, güçlü bir Türkiye'ye olan ihtiyacın ne kadar büyük olduğunu gösterdiğinin altını çizdi. Vali Yurtnaç, ‘Bu itibarla bir olmak, diri olmak hep birlikte güçlü bir Türkiye olmak, tarihin ve gönül coğrafyamızın bize yüklediği kutlu bir misyondur. Yeni yılda güçlü bir milli iradeyle, terörle mücadeledeki azmimizle, huzur ve istikrar timsali yönetim anlayışımızla mevcut sorunlarımızı çok daha kararlı şekilde çözecek ve istikbalin daha da aydınlık olmasını temin etmek için çalışacağız. Bu düşüncelerle başta şehit ve gazi yakınlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yıl temenni ediyor, hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum’ ifadelerini kullandı.

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