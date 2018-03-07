Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116306
ALTIN
162.566
DOLAR
3.7993
STERLİN
5.2631
EURO
4.7127

Vali Yurtnaç ziyaret etti

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Sivil Toplum Kuruluşlarına nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Yurtnaç ziyaret etti

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Sivil Toplum Kuruluşlarına nezaket ziyaretinde bulundu.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
84 Okunma
Vali Yurtnaç ziyaret etti

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli’yi ziyaret eden Vali Yurtnaç, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi, odaların ve odalara üye esnafların sorunlarını dinledi. Vali Yurtnaç, Yozgat’ın gelişimi, göçün önlenmesi, istihdamın artırılması, yatırımcı çekilmesi konularında Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunuldu. Sivil Toplum Örgütü temsilcileri Vali Kemal Yurtnaç'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, söz konusunun Yozgat olması durumunda her zaman taşın altına ellerini koyacaklarını, ilin gelişimi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylediler. 
BUĞDAY PAZARI PROJESİ
Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, ziyarette Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a borsasının çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Özellikle yapımına önümüzdeki ay içerisinde başlanacak olan ‘Buğday Pazarı’ projesi üzerinde duran Erkekli, Vali Yurtnaç’ı ayrıntılı bilgiler sundu. Erkekli, ‘İlimizde bulunan buğday pazarının yıkılması sonucu mağduriyet çeken üyelerimizin talepleri üzerine, ilimize yeni bir buğday pazarı kazandırmak istiyoruz. Bu hususta gerekli çalışmaları başlattık. En kısa sürede buğday pazarımızı bitirip üyelerimizin hizmetine sunarız’ dedi.
Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ‘Buğday Pazarı’ projesinin de çok yerinde bir yatırım olduğuna vurgu yaptı, Nisan ayı içerisinde Çalatlı bölgesine temeli atılacak hayvan pazarı ve hayvan borsasının müjdesini verdi. Vali Yurtnaç, ‘Önümüzdeki dönemde temelleri atılacak olan Buğday pazarı, hayvan pazarı ve hayvan hastanesi ile birlikte tarım ve hayvancılık kenti olan ilimiz çıta atlamış olacaktır’ diye konuştu. 
Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli de, Hayvan Pazarı ve Hayvan Borsası gibi büyük bütçeli yatırımlara öncülük ettiği için tüm üyeleri adına Vali Kemal Yurtnaç’a teşekkür etti.

Son Güncelleme: 06.03.2018 17:31
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI
NE OLACAK
NE OLACAK
Minikler kurumları tanıyor
Minikler kurumları tanıyor
Afet anlatıldı
Afet anlatıldı
POMEM’de intibak eğitimi
POMEM’de intibak eğitimi
Yeşilay ziyaret etti
Yeşilay ziyaret etti

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim