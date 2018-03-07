Vali Yurtnaç ziyaret etti

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Taylan Alakoç, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli’yi ziyaret eden Vali Yurtnaç, sivil toplum kuruluşlarının önemine değindi, odaların ve odalara üye esnafların sorunlarını dinledi. Vali Yurtnaç, Yozgat’ın gelişimi, göçün önlenmesi, istihdamın artırılması, yatırımcı çekilmesi konularında Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunuldu. Sivil Toplum Örgütü temsilcileri Vali Kemal Yurtnaç'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, söz konusunun Yozgat olması durumunda her zaman taşın altına ellerini koyacaklarını, ilin gelişimi için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylediler.

BUĞDAY PAZARI PROJESİ

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, ziyarette Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’a borsasının çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Özellikle yapımına önümüzdeki ay içerisinde başlanacak olan ‘Buğday Pazarı’ projesi üzerinde duran Erkekli, Vali Yurtnaç’ı ayrıntılı bilgiler sundu. Erkekli, ‘İlimizde bulunan buğday pazarının yıkılması sonucu mağduriyet çeken üyelerimizin talepleri üzerine, ilimize yeni bir buğday pazarı kazandırmak istiyoruz. Bu hususta gerekli çalışmaları başlattık. En kısa sürede buğday pazarımızı bitirip üyelerimizin hizmetine sunarız’ dedi.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ‘Buğday Pazarı’ projesinin de çok yerinde bir yatırım olduğuna vurgu yaptı, Nisan ayı içerisinde Çalatlı bölgesine temeli atılacak hayvan pazarı ve hayvan borsasının müjdesini verdi. Vali Yurtnaç, ‘Önümüzdeki dönemde temelleri atılacak olan Buğday pazarı, hayvan pazarı ve hayvan hastanesi ile birlikte tarım ve hayvancılık kenti olan ilimiz çıta atlamış olacaktır’ diye konuştu.

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli de, Hayvan Pazarı ve Hayvan Borsası gibi büyük bütçeli yatırımlara öncülük ettiği için tüm üyeleri adına Vali Kemal Yurtnaç’a teşekkür etti.

