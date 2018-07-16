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Vali Yurtnaç: Unutmadık, Unutturmayacağız

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ‘’15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız’’ dedi.

Vali Yurtnaç: Unutmadık, Unutturmayacağız

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, ‘’15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız’’ dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 07:00
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Vali Yurtnaç: Unutmadık, Unutturmayacağız

15 Temmuz’un siyasi tarihimizde eşine az rastlanır bir ihanet olduğunu belirten Vali Yurtnaç, ‘’15 Temmuz 2016 gecesi bu ülke farklı bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve devletin çeşitli kademeleri içerisine yuvalanmış Fetullahçı Terör Örgütü mensubu hainlerin başlatmış olduğu bu darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatanı, milleti, bayrağı ve demokrasiye sahip çıkmak için sokağa çıkan kahraman halkımızın gösterdiği büyük bir cesaret örneği ile bertaraf edildi’’ diye konuştu.
Vali Yurtnaç, ‘15 Temmuz ihanetini asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız’ diyerek, sürdürdüğü mesajında, ‘’O karanlık gecede şehadete yürüyen kahraman vatansever kardeşlerimiz kanlarını ve canlarını feda ederek bu güzel vatanı ve sevdiklerini bize emanet olarak bıraktı. Şimdi bu emanete sahip çıkma zamanıdır. Şimdi birlik olma ve yaraları sarma zamanıdır. Alçak darbe girişimini engelleyen kahraman şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerine millet olma bilinciyle sahip çıkmak bizim en büyük görevlerimizden biridir. Tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet uğruna ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında ve hizmetinde olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Allah devlete milletimize zeval vermesin. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun’’ ifadelerini kullandı. 

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