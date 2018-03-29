Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114129
ALTIN
170.902
DOLAR
3.9998
STERLİN
5.6450
EURO
4.9382

Vali Yurtnaç, söyleşi yaptı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Ensar Vakfında haftalık düzenlenen söyleşiye katılarak,  katılımcılara ‘Bürokrasi ve Merkez Taşra Yönetimi’ konusunda bilgi verdi.

Vali Yurtnaç, söyleşi yaptı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Ensar Vakfında haftalık düzenlenen söyleşiye katılarak,  katılımcılara ‘Bürokrasi ve Merkez Taşra Yönetimi’ konusunda bilgi verdi.

29 Mart 2018 Perşembe 07:00
1 Okunma
Vali Yurtnaç, söyleşi yaptı

Vali Kemal Yurtnaç, kendi yazdığı ‘Bürokratik oligarşi nasıl sona erer’ kitapçığı ve Yozgat Valiliği tarafından bastırılan 2023 Vizyonu kitapçığının tanıtımını yaptı. Vali Yurtnaç, ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği ile yaşanan büyük dönüşüme dikkat çekti. Yerinden Yönetimin önemine dikkat çektiği kitapçığın içeriği hakkında bilgiler veren Vali Yurtnaç, “Anayasa değişikliği ile birlikte sistem yeniden yazılacaktır. Meclis, yeni yapılanmanın yasal alt yapısını yaparken, alanda yaşanan tecrübeleri, alanda çalışan kişilerden öğrenerek çalışma yapmalıdır. Bu güne kadar yasaların yapılmasında bir geleneğimiz vardır. O da gücünü halktan alan iktidarın, merkezi bürokrasinin düşüncelerini esas alarak yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesidir. Merkezde çalışmış, Anadolu’yu ancak resmi yazı ve raporlardan tanıyan, entelektüel seviyesi yüksek ama zaman zaman halkı küçümseyebilen ve yok sayan merkezi bürokrasinin düşünceleri ile yasaların genel çatısı oluşturulmaktadır” diye konuştu. 
Şeklen bakıldığında çıkarılan yasanın, meclisin gözetim ve denetiminden geçtiğini kaydeden Yurtnaç, halbuki gerçeğin işin mutfağında bulunanla önceliklerin aynı eksende birleştiğini vurguladı. Vali Yurtnaç,“ Üniter yapıyı, yani merkeze bağlı esas alan bir anlayışla, hizmetlerin yerelden planlanarak, yerinden yönetilmesi ve icranın yerinden yürütülmesi esas olmalıdır. Bu bakış açısı; yukarıda tarihi gerçekliğini analiz ettiğimiz ve merkezi bürokrasiyi kutsayıp öne alan ve tazminattan bu yana devam eden güçlü bürokratik yapının hükümranlığının sona ermesini sağlayarak, bürokratik anlayışı ve yapılanmayı sona erdirmenin yoludur. Yerinden yönetim teknik ve ince ayrıntılardan oluşuyor. Şöyle ki, üniter yapının ağırlığı devam edecektir. Merkezi bürokrasinin kullandığı yetkiler, merkezin taşradaki yetkilisi ve hükümetin temsilcisi valiler ve bağlı birimleri tarafından kullanılacaktır. Bu yetkiler bir yetki devri ile değil yasalarla illere devredilmelidir. Bu düzenlemelerle, merkezi bürokrasi ve bakanlıklar küçülecek, taşradaki icrai birimler hem personel hem de kaynak ve hem de yetki açısından güçlenecektir” dedi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MERKEZ TAM GAZ
MERKEZ TAM GAZ
YA SATIN, YA DA İZİN ALIN!
YA SATIN, YA DA İZİN ALIN!
Çalışma koşulları ele alındı
Çalışma koşulları ele alındı
Ağaçlandırma seferberliği  
Ağaçlandırma seferberliği  
Gölet inşaatına devam
Gölet inşaatına devam
Sendikacılar toplandı
Sendikacılar toplandı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim