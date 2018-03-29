Vali Yurtnaç, söyleşi yaptı

Vali Kemal Yurtnaç, kendi yazdığı ‘Bürokratik oligarşi nasıl sona erer’ kitapçığı ve Yozgat Valiliği tarafından bastırılan 2023 Vizyonu kitapçığının tanıtımını yaptı. Vali Yurtnaç, ülkemizde 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği ile yaşanan büyük dönüşüme dikkat çekti. Yerinden Yönetimin önemine dikkat çektiği kitapçığın içeriği hakkında bilgiler veren Vali Yurtnaç, “Anayasa değişikliği ile birlikte sistem yeniden yazılacaktır. Meclis, yeni yapılanmanın yasal alt yapısını yaparken, alanda yaşanan tecrübeleri, alanda çalışan kişilerden öğrenerek çalışma yapmalıdır. Bu güne kadar yasaların yapılmasında bir geleneğimiz vardır. O da gücünü halktan alan iktidarın, merkezi bürokrasinin düşüncelerini esas alarak yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesidir. Merkezde çalışmış, Anadolu’yu ancak resmi yazı ve raporlardan tanıyan, entelektüel seviyesi yüksek ama zaman zaman halkı küçümseyebilen ve yok sayan merkezi bürokrasinin düşünceleri ile yasaların genel çatısı oluşturulmaktadır” diye konuştu.

Şeklen bakıldığında çıkarılan yasanın, meclisin gözetim ve denetiminden geçtiğini kaydeden Yurtnaç, halbuki gerçeğin işin mutfağında bulunanla önceliklerin aynı eksende birleştiğini vurguladı. Vali Yurtnaç,“ Üniter yapıyı, yani merkeze bağlı esas alan bir anlayışla, hizmetlerin yerelden planlanarak, yerinden yönetilmesi ve icranın yerinden yürütülmesi esas olmalıdır. Bu bakış açısı; yukarıda tarihi gerçekliğini analiz ettiğimiz ve merkezi bürokrasiyi kutsayıp öne alan ve tazminattan bu yana devam eden güçlü bürokratik yapının hükümranlığının sona ermesini sağlayarak, bürokratik anlayışı ve yapılanmayı sona erdirmenin yoludur. Yerinden yönetim teknik ve ince ayrıntılardan oluşuyor. Şöyle ki, üniter yapının ağırlığı devam edecektir. Merkezi bürokrasinin kullandığı yetkiler, merkezin taşradaki yetkilisi ve hükümetin temsilcisi valiler ve bağlı birimleri tarafından kullanılacaktır. Bu yetkiler bir yetki devri ile değil yasalarla illere devredilmelidir. Bu düzenlemelerle, merkezi bürokrasi ve bakanlıklar küçülecek, taşradaki icrai birimler hem personel hem de kaynak ve hem de yetki açısından güçlenecektir” dedi.

