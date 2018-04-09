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Vali Yurtnaç, göçmenlerle buluştu

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Boğazlıyan ilçesine bağlı Balkan göçmenlerinin yaşadığı Çakmak Köyüne yaptığı ziyarette, vatandaşların ve köyün sıkıntılarını dinledi.

Vali Yurtnaç, göçmenlerle buluştu

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, Boğazlıyan ilçesine bağlı Balkan göçmenlerinin yaşadığı Çakmak Köyüne yaptığı ziyarette, vatandaşların ve köyün sıkıntılarını dinledi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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Vali Yurtnaç, göçmenlerle buluştu

Çakmak İlk ve Ortaokulu, Kuran Kursu ve sağlık ocağını ziyaret ederek incelemede bulunan Vali Yurtnaç, ardından da köy halkı ile bir araya geldi. Havaların ısınması ile birlikte yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının başladığını belirten Vali Yurtnaç, “Çakmak köyü gerçekten bakımlı, güzel ve sevimli bir köy. Ana yola yakın, düz bir arazisi var. Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalara başladık. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar tüm köylerimizin parke taş döşeme işlemi bitmiş olacak. Köylerimizin çöpleri toplanıyor artık. Baktığımız zaman köylerimiz tertemiz, sokaklarda, caddelerde çöp göremiyoruz. Köylerimizin altyapı sorunlarını da en kısa zamanda çözeceğiz” dedi.
Yozgat Valisi Yurtnaç, beraberindeki bazı il yöneticileriyle birlikte Çakmak köyü ziyaretinin ardından Boğazlıyan’a geçerek Gazipaşa Ortaokulunda incelemede bulundu.

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