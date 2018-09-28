VALi, YER ALTI ŞEHRiNi GEZDi

Yöre halkının bölgede yeraltı şehri bulunduğu söylentilerinden hareket eten Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2008 yılında yaptırdıkları araştırmada MTA tarafından 270 metre uzunluğunda koridorlardan oluşan 17 odalı yeraltı şehrini tespit etti. Bölgenin tescillenmesinden sonra yapılan kamulaştırmalarla birlikte bu yıl yapılan çalışmalarda yeraltı şehrinin koridorları ve 8 odası temizlendi. Vali Kemal Yurtnaç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Halıcı ve görevli arkeologlardan bilgi aldı, bölgenin turizme kazandıracaklarını söyledi. Yozgat'ın 5 bin yıllık tarihe sahip bir kent olduğunu aktaran Vali Yurtnaç, "Özler'de yeraltı şehri olduğunu vatandaşlardan duyuyorduk. Bu sene itibariyle de İŞKUR'dan aldığımız işçilerle teknik ekibin nezaretinde kazı yaptık. Burada 300 metreye yakın bir yer olduğu giriş ve çıkışı olduğu 8 oda temizlendi" dedi.

TURİZM GÜZERGAHI

Özler Yeraltı Şehri'nin Kapadokya ve Hattuşaş arasındaki yol güzergahında olduğunu anlatan Vali Yurtnaç, "Biz Yozgat'ı turizm güzergahında yer almasını istiyoruz. Kapadokya'dan çıkıp Hattuşaş'a turistler Özler'e daha sonra 2 bin yıllık Tarihi Roma Hamamı ve Yozgat'ta bir akşam konaklama sonra da Hattuşaş ulaşan bir turizm yolu olmasını istiyoruz. Burada yapacağımız çalışmalar altyapı ve tanımım çalışmalardır. Roma hamamı ile ilgili de çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte Yozgat turizm konusunda daha gelişmiş, pastadan daha fazla pay alacak hale gelecektir" diye konuştu.

Vali Yurtnaç, ‘’Arkeologlarımız, buranın milattan sonra 300'lü yıllarda yapılan bir yerleşim yeri olduğunu belirledi. Kapadokya'da da benzer yerler var oraların devamı olarak görüyoruz. Zamanında burada toplumlar yaşamışlar ama şimdi biz burayı tarihi bir varlık olarak sürdüreceğiz. Turizme kazandıracağız. Başka yerlerde bulunursa oralarda da kazı çalışması yaparız" ifadelerini kullandı.

