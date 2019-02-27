Vali Yazıcı’dan ziyaret

Yozgat Valiliği sırasında birçok başarılı projeye imza atan merkez valisi Abdulkadir Yazıcı; Prof. Dr Nevzat Tarhan’ın konferansı dolayısıyla geldiği Yozgat’ta Termal Aquapark’ı da ziyaret ettiler.

Hem kadın hem erkek müşterilere hizmet veren Termal Aquapark yöneticileri Vali Yazıcı’yı misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.