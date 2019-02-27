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Vali Yazıcı’dan ziyaret

MERKEZ Valisi Abdulkadir Yazıcı Yozgat Valiliği görevi sırasında inşa edilen termal aquaparkı ziyaret etti.

Vali Yazıcı’dan ziyaret

MERKEZ Valisi Abdulkadir Yazıcı Yozgat Valiliği görevi sırasında inşa edilen termal aquaparkı ziyaret etti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
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Vali Yazıcı’dan ziyaret

Yozgat Valiliği sırasında birçok başarılı projeye imza atan merkez valisi Abdulkadir Yazıcı; Prof. Dr Nevzat Tarhan’ın konferansı dolayısıyla geldiği Yozgat’ta Termal Aquapark’ı  da ziyaret ettiler.
Hem kadın hem erkek müşterilere hizmet veren Termal Aquapark yöneticileri Vali Yazıcı’yı misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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