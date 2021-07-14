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Vali Yazıcı’dan teşekkür

Yozgat’ta 2012-2016 tarihleri arasında görev yapan Vali Abdulkadir Yazıcı, kendi döneminde projelendirilip, yapımına başlanılan Saraykent ilçesindeki ‘Sultan Hanı Termal Tesisi’ açılışına kendisini davet edenlere teşekkür etti.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 00:28
Vali Yazıcı’dan teşekkür

Vali Yazıcı, ‘’Yozgat Valisi olduğum dönemde projelendirip ihaleye çıktığımız termal tesisin açılışına Sayın Yozgat Valimizin ve Saraykent Kaymakamımızın daveti üzerine katıldık. Vefaları için minnettarım. 5 yıldır ilk defa bir açılışa davet edildim’’ ifadelerini kullandı. Vali Yazıcı, Yozgat’ta görev yaparken termal turizm adına her biri birer ilk olan 4 önemli eser bırakmanın kendisine nasip olduğunu bildirdi. Yazıcı, ‘’Yozgat Yarı olimpik yüzme havuzu, Yozgat Kadın termal aqua spor kompleksi, Sarıkaya Roma Hamamının ortaya çıkarılması ve istimlakler, Saraykent Sultan Hanı termal tesisleri, Yozgat Merkez, Cavlak, Sorgun, Saraykent, Sarıkaya sondaj çalışmalarını başlattık. İl Merkezdeki termal tesisleri devralan Yozgat Belediyemiz bir an önce halkımızın hizmetine sunacaktır. Bu tesislerin akılcı kullanılmasını, Yozgat içinde yaşayan, diğer illerde yaşayan, ayrıca yurtdışında yaşayan Yozgatlı hemşerilerimizin istifade etmesini uzaktan takip edip, mutlu olacağım. Sayın bakanımız değerli milletvekillerimiz sevgili vatandaşlarımız ve Bozok yaylasının güzel insanlarıyla buluşma imkanı buldum. Mevla’m yüce milletimizin ve devletimizin birlik dirlik ve düzenliğini muhafaza etsin’’ diye konuştu. 

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Vali Yazıcı’dan Teşekkür
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