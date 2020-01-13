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Vali, yatırımları inceledi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Saraykent ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden yatırım çalışmalarını denetledi, son durumları hakkında bilgi aldı.

Vali, yatırımları inceledi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, Saraykent ilçesini ziyaret ederek, yapımı devam eden yatırım çalışmalarını denetledi, son durumları hakkında bilgi aldı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 03:23
Vali, yatırımları inceledi

Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vali Çakır’ı ilçedeki çalışmalar hakkında bilgilendirdi.  Yapım çalışmalarında sona gelinen termal otel inşaatını gezerek, incelemede bulunan Vali Çakır, tesisin son durumuyla ilgili yetkililerle görüştü. Tesis ziyaretinin ardından Saraykent Belediyesine geçen Vali Çakır, Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile görüşerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Çakır daha sonra ilçede yapımı tamamlanmak üzere olan Millet Bahçesini gezdi. 

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