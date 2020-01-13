Vali, yatırımları inceledi

Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Vali Çakır’ı ilçedeki çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Yapım çalışmalarında sona gelinen termal otel inşaatını gezerek, incelemede bulunan Vali Çakır, tesisin son durumuyla ilgili yetkililerle görüştü. Tesis ziyaretinin ardından Saraykent Belediyesine geçen Vali Çakır, Belediye Başkanı Ahmet Öçal ile görüşerek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Çakır daha sonra ilçede yapımı tamamlanmak üzere olan Millet Bahçesini gezdi.