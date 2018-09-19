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Vali Yardımcısı Yılmaz veda etti

OSMANİYE Vali Yardımcılığı görevine atanan Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen veda yemeğinde onure edildi.

Vali Yardımcısı Yılmaz veda etti

OSMANİYE Vali Yardımcılığı görevine atanan Yozgat Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen veda yemeğinde onure edildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Vali Yardımcısı Yılmaz veda etti

Yozgat’ta kurulu ve faaliyet gösteren dernekler,  İl Sivil Toplum Müdürlüğü organizesinde bir araya gelerek, Yozgat’ta iki yıla yakın hizmet veren Adem Yılmaz’a hem Yozgat yemeği ikram edildi hem de şiir ziyafeti sunuldu. İl Sivil Toplum Müdürü ve aynı zamanda şair ve yazar Hakkı Yurtlu okuduğu ‘Güle Güle Adem Valim’  adlı şiiriyle duygusal anlar yaşattı.  İl merkezinde faaliyet gösteren yaklaşık 40 derneğin yöneticilerinin katıldığı veda yemeğine Vali yardımcısı Salih Altun da eşlik etti. Yemek de bir konuşma yapan İl Sivil Toplum Müdürü Hakkı Yurtlu,  Vali Yardımcısı Adem Yılmaz’ın, 15 ay gibi bir süre derneklerle ilgili işlerden sorumlu olduğunu hatırlattı. Yurtlu, ‘’Birlikte, uyumlu bir çalışma örneği sergileyerek, sivil toplum iş ve işlemlerini aksatmadan sürdürdük. Biz kendisinden yüksek düzeyde memnun idik. Sanırım zat-ı âlileri de bizlerden memnun kalmıştır’’ dedi.
Programa eşiyle birlikte katılan Vali Yardımcısı Adem Yılmaz da, hem bu nazik ve anlamlı programı düzenleyenlere hem de katılımcılara teşekkür etti. Yılmaz, bundan sonraki yaşamında, Yozgat’ın ve Yozgatlının ayrı bir yeri olacağını vurguladı. Şahsına yazılan ve huzurunda okunan ferman gibi şiirden duygulandığını da ifade eden Yılmaz “Memuriyet vesilesiyle değişik il ve ilçelerde görev yapmaktayız. Şu bir gerçek ki Yozgat dışarıdan anlatıldığı gibi değil. Yozgat’ı yaşamak gerek. Yozgat’ı önemseyin. Her zaman kapımız Yozgatlılara açıktır” diye konuştu. 
 

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