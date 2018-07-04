Vali, Valiyi ağırladı

Vali Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret eden Vali Akın, burada Yozgat Valiliği Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Vali Kemal Yurtnaç, mevkidaşına yeni hükümet konağını gezdirdi. Yeni hükümet konağını oldukça beğendiğini belirten Vali Akın, binanın Yozgat halkına hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Kemal Yurtnaç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Akın’a bu nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.