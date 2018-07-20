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Vali valilere tanıttı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç yeni hükümet konağını Sivas ve Kayseri valilerine tanıttı.

Vali valilere tanıttı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç yeni hükümet konağını Sivas ve Kayseri valilerine tanıttı.

20 Temmuz 2018 Cuma 07:00
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Vali valilere tanıttı

Yozgat’ta yapımı tamamlanarak hizmete giren ve Türkiye’nin en yeni ve en modern valilik binası Yozgat’a gelen valilere tanıtıldı. ORAN Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantısı için Yozgat’a gelen Sivas Valisi Davut Gül ile Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yeni valilik binasını gezerek, Vali Yurtnaç’tan bilgi aldı. Vali Kemal Yurtnaç, yeni hükümet konağının çalışma sistemi ve vatandaşa sunulan yeni imkanlar hakkında heyeti bilgilendirdi. Nüfus işlerinin yürütüldüğü alanlar ile, konferans ve fuaye salonlarını gezdiren Vali Kemal Yurtnaç, “O dar binadan buraya geldik, burada vatandaşlarımız iş ve işlemlerini çok daha hızlı hallediyor. Çalışma verimimiz kat kat artmış durumda” diyerek yeni binada kullanılan teknolojik yapı ve malzemeler hakkında da konuklarını bilgilendirdi.

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