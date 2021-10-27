Vali toplantıya katıldı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın başkalığında yapılan toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan ve ajans üyeleri katıldı. VKS üzerinden yapılan toplantıda, ajansın gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
27 Ekim 2021 Çarşamba 00:11
Yozgat Valisi Ziya Polat, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Ekim ayı olağan toplantısına katıldı.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın başkalığında yapılan toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan ve ajans üyeleri katıldı. VKS üzerinden yapılan toplantıda, ajansın gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.