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Vali toplantıya katıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Ekim ayı olağan toplantısına katıldı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 00:11
Vali toplantıya katıldı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ın başkalığında yapılan toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan ve ajans üyeleri katıldı. VKS üzerinden yapılan toplantıda, ajansın gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

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