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Vali Taşkesen, öğrencilerle buluştu

MERKEZ Valisi Mustafa Taşkesen, kariyer günleri etkinlikleri kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek, mesleki deneyim ve tecrübelerini aktardı.

Vali Taşkesen, öğrencilerle buluştu

MERKEZ Valisi Mustafa Taşkesen, kariyer günleri etkinlikleri kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelerek, mesleki deneyim ve tecrübelerini aktardı.

24 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Vali Taşkesen, öğrencilerle buluştu

Genç Fikirler ve Liderler Topluluğu ile Uluslararası İlişkiler Topluluğu ortaklığında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşi programına Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın ve Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Uğur Kölemen, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ülkemizde tarihe mal olmuş isimleri ve onların başarı hikâyelerini öğrencilerle buluşturma anlamında düzenlenen kariyer günlerini önemsediklerini söyledi. Karacadağ, ülkemizi güçlü ve müreffeh noktaya taşıyacak gençlerin eğitim-öğretim başta olmak üzere her açıdan donanımlı, nitelikli yetişmesi anlamında bu tür etkinliklerin değerli olduğunu kaydetti. Bu coğrafyanın yetiştirdiği önemli devlet adamlarından olan Vali Mustafa Taşkesen’in aktaracağı mesleki deneyim ve tecrübelerin öğrenciler için faydalı olacağının altını çizen Karadağ, öğrencilerin geleceğe yönelik planladıkları kariyer hedeflerine emin adımlarla ilerlemeleri noktasında bu tür önemli isimlerin başarı hikâyelerinden pay çıkarmaları tavsiyesinde bulundu. Merkez Valisi Mustafa Taşkesen de, öğrencilerle yaptığı söyleşide başarının yolları, meslek seçimi, kariyer planlamasının önemi hakkında bilgiler aktardı. Valilik görevi yaptığı yıllardan öğrencilere kesitler anlatan Taşkesen, çalışma ve gayret ile hedeflenen başarıya mutlaka ulaşılabileceğini söyledi.

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