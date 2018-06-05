Vali talebi yineledi

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a şehir içi hafif raylı sistem inşası için bir kez daha talepte bulundu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat’ın ulaşımda aldığı yatırım ve hizmetlerle birlikte yatırım üssü olmaya aday bir şehir olduğunu hatırlattı.

Yozgat’ın orta vadede Anadolu’nun yükselen marka şehirlerinden olacağını aktaran Vali Yurtnaç, kent içi hafif raylı sistem projesini bir kez daha gündeme getirdi.

Yozgat’a yapılan şehir hastanesi, temeli atılan havalimanı ve Bozok Üniversitesi kampüsüyle şehrin büyüdüğüne dikkat çeken Vali Yurtnaç, “Kente yatırım amaçlı gelecek müteşebbisler için ulaşım ciddi bir sorundu. Şimdi hızlı trenimiz ve havalimanımız ile bu sorun çözülmüş oluyor. Sayın Bakanım bu projeler şehir içi hafif raylı sistemle desteklenirse Yozgat için daha faydalı olacak ve şehir daha hızlı büyüyecektir” dedi.

Kürsüye gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hafif raylı sistemin Yozgat’a inşa edileceğini ifade ederek “Belediyemiz ulaşım ana planını yapacak, biz de bakanlık olarak bunu bu şehre inşa edeceğiz” yanıtını verdi.

Haber:Mustafa TEKER

