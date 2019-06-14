VALi SORUN DiNLEDi

Vali Çakır, önceki gün gerçekleştirilen toplantıda, Yozgat il genelinde faaliyetlerini sürdüren işletmelerin sorunlarının konuşulup, çözüm önerilerinin değerlendirildiği Yozgat İl Ekonomi Toplantısı’nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Vali Çakır dün ise, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve dünya pazarında söz sahibi olan 3 firmaya ziyaret etti. Vali Kadir Çakır hazır gıda üretip, 235 kişiye istihdam sağlayan Sidaş Gıda, ürettiği konfeksiyon ürünlerini Dünya’ya pazarlayan, 223 kişiye istihdam sağlayan Ritim Tekstil ile Dünya’nın en büyük kazanlarını yaparak kendi alanında marka olan, 240 kişiye istihdam sağlayan Erensan firmasında incelemelerde bulundu. Firma yetkilileri ile görüşerek firma ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Çakır, firma yetkililerine Yozgat’ta yatırım yaparak artı bir istihdam sağladıkları için teşekkür etti.