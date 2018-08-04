Vali sorun dinledi

Yukarı Yahyasaray ve Azapbaşlı arasında bulunan 20 kilometrelik grup yolunda incelemede bulunan Vali Yurtnaç, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkı ile sohbet edip sorunlarını dinleyen Vali Yurtnaç, “Sorunları yerinde tespit edip yerinde çözüme kavuşturmak için her fırsatta ilçe, belde ve köylerimizi ziyaret ediyoruz. Sarıkaya ilçemize bağlı Yukarı Yahyasaray ve Azapbaşlı arasında bulunan 20 kilometrelik grup yolunda incelemelerde bulunduk. İnşallah bu yolumuzu da köylerimize yakışır şekilde yaparak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” dedi.