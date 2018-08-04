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Vali sorun dinledi

SARIKAYA ilçesine bağlı Yukarı Yahyasaray, Aşağı Yahyasaray, Azapbaşlı ve Topaktaş köylerini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, köy halkı ile bir araya gelerek köyün ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali sorun dinledi

SARIKAYA ilçesine bağlı Yukarı Yahyasaray, Aşağı Yahyasaray, Azapbaşlı ve Topaktaş köylerini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulunan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, köy halkı ile bir araya gelerek köyün ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Vali sorun dinledi

Yukarı Yahyasaray ve Azapbaşlı arasında bulunan 20 kilometrelik grup yolunda incelemede bulunan Vali Yurtnaç, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkı ile sohbet edip sorunlarını dinleyen Vali Yurtnaç, “Sorunları yerinde tespit edip yerinde çözüme kavuşturmak için her fırsatta ilçe, belde ve köylerimizi ziyaret ediyoruz. Sarıkaya ilçemize bağlı Yukarı Yahyasaray ve Azapbaşlı arasında bulunan 20 kilometrelik grup yolunda incelemelerde bulunduk. İnşallah bu yolumuzu da köylerimize yakışır şekilde yaparak vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız” dedi.

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