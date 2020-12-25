Vali sorun dinledi

Polat, Adem Karacabay Anadolu Lisesi Salonu'nda yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirlerine kapsamında toplantıda, koronavirüs tedbirlerinden ödün verilmemesini, en azami şekilde kurallara uyulmasını istedi. Muhtarların filyasyon ekibinde de görev yaptığını, koranavirüs tedbirlerine uyulmasında muhtarlara büyük görevler düştüğünü ifade eden Polat, "Muhtarlarımız köylerinde ve mahallelerinde vatandaşlarımızı uyarmalı. Alınan tedbirlerle birlikte son günlerde vaka sayılarında düşüş gözlenmektedir. Kurallara hep birlikte uyarsak bu virüsten kurtulabiliriz" dedi. Muhtarlarla bir süre sohbet eden Polat, köylerin sorunlarıyla ilgili bilgi aldı. Toplantıya, Yenifakılı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yenifakılı Belediye Başkanı Soner Yalçın ve kurum müdürleri katıldı.