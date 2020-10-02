Vali sorun dinledi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, ilçe ziyaretlerini Çandır ilçesiyle sürdürdü. Çandır ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulunan Vali Ziya Polat, Kaymakam Resul Yıldırım ve Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün'den ilçe ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İlçe ve köylerdeki sorunların yerinde tespit edilip çözüme kavuşturulması amacıyla, düzenlenen Muhtarlar Toplantısına Vali Ziya Polat başkanlık etti. Toplantıda kurum müdürleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, muhtarların yeni istek ve talepleri alındı. Çandır ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Vali Ziya Polat, esnafa hayırlı işler dileyip, vatandaşlarla sohbet etti, maske, mesafe, temizlik kurallarına mutlaka riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.