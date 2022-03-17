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Vali Polat’ı ziyaret ettiler

Yozgat’ta faaliyetlerini sürdüren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED), Erasmus Plus Gençlik Değişimleri Programı kapsamında Almanya ile yürüttükleri dini azınlıklar, mültecilerin entegrasyonu ve kültürlerarası öğrenme konuları üzerinde düzenledikleri çeşitli etkinlikler dahilinde Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret ettiler.

17 Mart 2022 Perşembe 00:47
Vali Polat’ı ziyaret ettiler

Misafirleri Yozgat’ta uzun zamanlı olarak da ağırlamak istediklerini ifade eden Ziya Polat, ‘’Bizler bu toprakların hoşgörünün en iyi yaşandığı topraklar olduğunu biliyoruz. Geçmişten bugüne kadar da bu topraklarda farklı dinlerde, farklı mezheplerde insanlar olsa bile hoşgörü ile yıllarca yaşanmıştır. Hiçbir vatandaşımıza ayrım göstermeksizin huzur içerisinde yaşamaya devam edecektir. Sadece bu topraklarda değil, dünyada da adaletin sağlanması için mazlumların hakkının savunulması için biz millet olarak her zaman önde olmuşuzdur ve olmaya da devam edeceğiz. Barış, sadece bir ülke için değil tüm dünya için önemli. Siz gençlerimizin bu konudaki çalışmaları büyüklere de örnek olacaktır, belki çocuklarımız bizi etkileyecektir. Yiğitler Şehri Yozgat’ta sizleri misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. SORGED’e başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu. Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz ise yürüttükleri proje hakkında bilgi vererek, ‘’Misafirlerimiz 12 Martta geldiler. 13-14 Martta Sorgun Termal Otelde projemizin konusu ile ilgili çeşitli çalışmalar yürüttük. Projemizin konusu dini azınlıklar, mültecilerin entegrasyonu ve kültürlerarası öğrenme. Türk-Alman kültürlerinin öğrenilmesi için Sorgun İlçemizde Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı ve imam hatip lisemizi ziyaret ettik. Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesini ziyaret ettik. Misafirlerimize Çapanoğlu Büyük Camii’ni, Çamlık Milli Parkı’nı ve Hayri inal Konağı’nı tanıttık. Cuma günü Bahadın Kasabamıza gideceğiz. Orada Alevilik üzerine konuşacağız. Misafirlerimiz daha sonrasında Ankara’ya dönecekler orda da biraz gezdikten sonra Kocatepe Camiini ziyaret edip ülkelerine dönecekler’’ diye konuştu.  •Sümeyye İlhan•

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