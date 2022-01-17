Vali Polat ziyaretlerini sürdürüyor

Vali Polat, bu hafta Şehit Mustafa Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul pansiyonunda öğrencilerin sofrasına misafir olan Vali Polat, daha sonra öğrencilerin derslerine katıldı. Ardından Öğretmenlerle toplantı yapan Vali Polat, meslek liselerinin önemine değinerek, ‘’Okullarımızda eğitim alıp, bir meslekte uzmanlaşan öğrenciler, mezun olduklarında normal liselerde okuyan öğrencilere göre daha çabuk ve daha kolay iş bulabilmektedir’’ dedi.

Vali Polat, ziyaret sırasında öğrencilere bazı sorular sorarken, tahtaya çizdiği matematik sorusunun çözünü de yapmalarını istedi.