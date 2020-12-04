Vali Polat ziyaretlerini sürdürüyor

Vali Polat, dün Ticari Taksi Durakları, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Esnafları ziyaret ederek onlarla sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi alırken, Covit-19 tedbirlerine uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.
04 Aralık 2020 Cuma 00:29
YOZGAT Valisi Ziya Polat, esnaf ve vatandaşlara olan ziyaretlerini sürdürdü.
Vali Polat, dün Ticari Taksi Durakları, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Esnafları ziyaret ederek onlarla sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi alırken, Covit-19 tedbirlerine uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.