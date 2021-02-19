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Vali Polat STK'ları ziyaret etti

YOZGAT Valisi Ziya Polat, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi alıp, sorunlarını dinledi.

19 Şubat 2021 Cuma 00:36
Vali Polat STK'ları ziyaret etti

Vali Polat, Yozgat Barosu, Makine Mühendisleri Odası, Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Kahveciler ve Lokantacılar Odası, Bozok Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi, Eczacılar Odası, Yeşilay, Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret edip, başkanlarıyla sohbet etti. Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşkun, Vali Polat’a üyelerinin Covit19 sürecinde yaşadığı sıkıntıları anlatıp, bu işletmelerin biran önce gerekli önlemler alınarak açılması için talepte bulundu. Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, şoför esnafının sıkıntılarını anlattı, özellikle servisçilik yapan işletmelerin zor durumda olduğunun altını çizdi. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ise, Vali Polat’a borsanın faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı, Yozgat çiftçinin sorunları hakkında bilgiler verdi. 

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Vali Polat STKları Ziyaret Etti
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