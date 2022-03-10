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Vali Polat OSB'yi gezdi

Yozgat Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve 150 kişiye istihdam sağlayan bir giyim fabrikasını ziyaret etti.

10 Mart 2022 Perşembe 00:15
Vali Polat OSB'yi gezdi

Fabrika yetkililerinden bilgi alan ve işçilerle sohbet eden Polat, yatırımcıların her zaman yanında olduklarını söyledi. Polat, bir ilde istihdamın artması ve ekonominin gelişmesinde OSB'lerin ve yatırımların önemli olduğunu belirterek, "Yozgat- Sorgun arasında parsel ve altyapı çalışmaları tamamlanan Bozok OSB'de girişimcilere arsa tahsisi başladı. Başvuruda bulunan yatırımcılarımız var. İnşallah kısa sürede Bozok OSB'de de fabrikaların faaliyete geçmesi, ilimizin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. İş insanlarımızı ilimize yatırım yapmaya davet ediyoruz" dedi. aa

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