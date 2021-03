Vali Polat Meclis toplantısına katıldı

Yozgat İl Özel İdaresi 2021 yılı mali bütçesinin görüşüldüğü meclis toplantısı sonrasında konuşan Vali Polat, artık 2021 yılı yatırım sezonuna başlayacaklarını söyledi. Vali Polat, Meclis üyelerinden istediğinin biran önce yatırımların belirlenip, teşvik için İl Özel İdaresine başvurmalarını ve Nisan ayı içerisinde de hemen yatırımlara başlanılmasını istedi. Hayvan hastanesinin bu sene biteceğini vurgulayan Vali Polat, Saraykent termal otel bitmek üzere Kaymakamlığımız ile birlikte işleteceğiz. İki kez ihaleye çıktık ancak kimse alamadı. Özel İdare ile bir çözüm bulacağız ve biz geçiş aşamasında işleteceğiz. Okul tadilatlarımız önemli, onu da listeyi yaparken eğitime yönelik ne yapabiliriz onu da hazırlayın. Şuanda her ilçeye bir kütüphane, her ilçeye bir kadın kooperatifi, her ilçeye gençlik merkezi ve gençlik ofisi olması için çalışmalarımız devam ediyor. Çayıralan ilçemizde postane binasını tahsisini aldık orasını kütüphaneye çevireceğiz. İlçelerde yapacağımız binalarımız kendi kızımızı, eşimizi gönderebileceğimiz için merkezi yerde olması lazım. Kendi çocuğumu gözüm kapalı gönderiyor muyum? Ben ona bakarım. Şehrin merkezinde yapmamız lazım. Kadınımız, kızlarımız, gençlerimizin rahatlıkla gelebileceği binalar olmalı. Her ilçemize Gençlik Merkezi ve Gençlik ofisi açacağız. Kazankaya için yazın Orman Genel Müdürlüğü ile alakalı bir proje bekliyoruz. Biz özel idaresi olarak paramızı harcarız ancak önemli olan dışardan ilimize para girişini sağlamak gerekiyor. KOP olsun, ORAN olsun buralarda projeler karşılığında bir giriş yapmak istiyoruz’’ dedi.