Vali Polat, güvenlik birimlerini ziyaret etti

YOZGAT Valisi Ziya Polat göreve başlaması ile birlikte Yozgat’ı tanımak ve Yozgat hakkında bilgi almak için ziyaretlerini sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret eden Vali Ziya Polat, Şeref Defterini imzalayarak İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’tan Jandarma’nın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Vali Polat jandarma personeli ile günün anısına fotoğraf çekildi.

Vali Ziya Polat, İl Emniyet Müdürlüğü’nü de ziyaret etti. Şeref Defterini imzalayan Vali Polat, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ten, Emniyet Müdürlüğünün faaliyetleri, birimleri ve personeli hakkında brifing aldı.