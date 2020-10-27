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Vali Polat, gazetecileri ağırladı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

27 Ekim 2020 Salı 00:03
Vali Polat, gazetecileri ağırladı

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde gazetecilere yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Polat, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında valilik olarak her türlü tedbiri ve denetimi almaya çalıştıklarını söyledi. Polat, il genelinde ağustos ve eylül aylarında vaka sayılarının pik yaptığını, ekim ayında ise düşüş yaşandığını anlatarak, kurallara uyulduğu sürece düşüşün devam edeceğini belirtti. Göreve başlayalı 4 ay olduğunu aktaran Polat, "Bu süre içerisinde ilçe ziyaretleri, muhtarlarla toplantılar yaparak ilimizi tanımaya çalıştım. Kamunun asıl amacı vatandaşına hizmeti en hızlı ve en verimli şekilde vermektir. Bizim asıl amacımız bu, asıl olan millettir, biz millet için buradayız, millete hizmet etmek için oturuyoruz. İçme suyu olmayan bir köyümüz kalmaması için çalışıyoruz. Köy yollarımızın standardını yükseltiyoruz" dedi.  İl genelinde eğitim alanında akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştireceklerine değinen Polat, "Akademik başarının yanında her öğrencinin en az bir spor dalında lisansının olmasını veya bir enstrüman çalmasını istiyoruz" diye konuştu.  Polat, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığını, Bozok ve Boğazlıyan Organize Sanayi Bölgelerinde çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Polat, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. 

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