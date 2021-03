Vali Polat, Covit19 bilgisi aldı

Vali Polat, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, incelemerde bulundu. Vali Polat, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin’den il genelinde devam eden salgınla mücadeledeki son durumu hakkında bilgi aldı. Valimiz Polat, salgınla mücadelenin kazanılmasının, tedbirlere hassasiyetle riayet etmekten geçtiğini söyledi. Yozgat Valisi Ziya Polat, covit19 ile mücadelede tedbirlere uymanın önemine değinerek, alınan tedbirlerin devam edeceğini, alınan tedbirlere uyulması halinde istenilen sonuçlara daha çabuk ulaşılacağını bildirdi. Vali Polat, ‘’Rakamsal olarak düşüşler gözükebilir ama biz tedbirleri bıraktığımız an rakamlar bir hafta sonra yükselişe geçebiliyor. Hep beraber 'yiğitler şehri Yozgat başaracak' diyoruz. Başarmak için bütün tedbirlere uyacağız. Şu an sarı riskli illerdeniz, amacımız maviye ulaşmak. Rehavete kapıldığımız an turuncuya hatta kırmızıya doğru yönelebiliriz. Tüm hemşerilerimden tekrar rica ediyorum; alınan tedbirlere bir zahmet uyalım" dedi.