VALi POLAT, BAŞKANLIK ETTi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, dönem başkanlığını yürüttüğü kısa adı ORAN olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Ekim ayı olağan yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti. Yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıda Vali Ziya Polat, ajansın önümüzdeki dönemde çıkmayı planladığı mali destek programları hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere toplandıklarını söyledi. Vali Polat, bölge illerde üniversite-kamu-sanayi işbirliği çerçevesinde ‘Verimlilik Staj Programı’ ismi ile bir program başlatılması, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrencilerin sanayideki firmalarda staj ve sonrasında verimlilik üzerine geliştirilecek, fikirlerin yarışacağı bir faaliyetin de yönetim kurulunda görüşüldüğünü anlattı. Vali Polat, 'benim işim girişim' yarışmasına yoğun başvuru olduğuna vurgu yaparak, "Bölgemizdeki atıkların geri dönüşümü noktasında, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz olanaklarının araştırılacağı çalışma da Yönetim Kurulumuzun gündeminde yer alacaktır. Son olarak görüşülecek bir diğer konu ise yine bölge illerimizin tamamında ilk defa geçen sene uygulanan, 3 ilimizin teknoparkları ve üniversitelerinin de işin içinde olduğu 'Benim İşim Girişim' yarışması hakkında 2021 yılında uygulanması hususunda Genel Sekreterliğin sunumu olacaktır. 'Benim işim Girişim' yarışması ile son 3 yılda 721 fikir bazlı başvuru alınmış, bunlardan 354'üne çeşitli girişimcilik ve İnovasyon eğitimleri verilmiş, 30'u ise prototip geliştirme desteği almıştır. 5 patent başvurusunun yanı sıra 9 başvuru sahibi de yarışma sonrası şirket kurulum sürecinde bulunmuştur. 2021 yılında da tüm üniversite öğrencilerimizden yarışmaya teknoloji tabanlı fikirleri ile başvurmalarını bekliyoruz. Tüm projelerin ve Ajansımızın çalışmalarının Bölge illerimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim’’ diye konuştu.